عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في الأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول أسعار الأسماك اليوم السبت بالأسواق، وجاءت كالتالي:

 

سعر السمك البلطي

يتراوح سعر السمك البلطي بين 70 و74 جنيها للكيلو.

 

سعر السمك البلطي الأسواني 

يتراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها للكيلو.

 

سعر سمك المكرونة السويسي

يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 75 و105 جنيهات للكيلو.

 

سعر الكابوريا داخل سوق العبور

يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و210 جنيهات للكيلو.

 

سعر سمك الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 200 و340 جنيها للكيلو.

 

سعر سمك الوقار اليوم

يتراوح سعر الوقار بين 65 و135 جنيها للكيلو.

 

سعر السمك السردين المجمد

يتراوح سعر سمك السردين المجمد بين 35 و75 جنيها للكيلو.

 

بدء موسم حصاد جديد في مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش

دراسة حديثة.. تناول الأسماك يساعد في خفض تأخر نمو مخ الأطفال.. تفاصيل

سعر السمك الماكريل المجمد اليوم

يتراوح سعر سمك الماكريل المجمد بين 75 و95 جنيها للكيلو.

 

سعر الجمبري اليوم

يتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 300 و400 جنيه للكيلو.

 

سعر سمك الجمبري جامبو اليوم 

يتراوح سعر الجمبري جامبو بين 410 و490 جنيها للكيلو.

 

البلطي بـ 65 جنيها للكيلو .. أسعار الأسماك اليوم السبت

أسعار الأسماك اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

 

اسعار الاسماك اليوم السبت سعر السمك البلطي سعر السمك البلطي الأسواني سعر سمك المكرونة السويسي سعر الكابوريا داخل سوق العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: دار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمةالإدارية أيقونة عظيمة شكلًا ومضمونًا

ليفربول وآرسنال أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن استغناء الزمالك عن سامسون ونداي

%50.. مفاجأة صادمة بشأن نسبة انتشار متحور كورونا الجديد بأمريكا

سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

مجمع عسكري وبنية تحتية عملياتية.. جيش الاحتلال يستهدف حزب الله اللبناني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ