أسعار الأسماك اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 في الأسواق

يقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول أسعار الأسماك اليوم السبت بالأسواق، وجاءت كالتالي:

سعر السمك البلطي

يتراوح سعر السمك البلطي بين 70 و74 جنيها للكيلو.

سعر السمك البلطي الأسواني

يتراوح سعر البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها للكيلو.

سعر سمك المكرونة السويسي

يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 75 و105 جنيهات للكيلو.

سعر الكابوريا داخل سوق العبور

يتراوح سعر الكابوريا بين 40 و210 جنيهات للكيلو.

سعر سمك الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 200 و340 جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار اليوم

يتراوح سعر الوقار بين 65 و135 جنيها للكيلو.

سعر السمك السردين المجمد

يتراوح سعر سمك السردين المجمد بين 35 و75 جنيها للكيلو.

سعر السمك الماكريل المجمد اليوم

يتراوح سعر سمك الماكريل المجمد بين 75 و95 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري اليوم

يتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 300 و400 جنيه للكيلو.

سعر سمك الجمبري جامبو اليوم

يتراوح سعر الجمبري جامبو بين 410 و490 جنيها للكيلو.