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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلة قرابة.. هناء الشوربجى تكشف علاقتها بالفنانة هدى هانى

هناء الشوربجى وهدى
هناء الشوربجى وهدى هانى

كشفت الفنانة القديرة هناء الشوربجي عن صلة القرابة بينها وبين الفنانة الشابة هدى هاني، التي جسدت دور "جهاد" في المسلسل الشهير "يوميات ونيس".

وأوضحت هناء الشوربجي، في حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن هدى هاني ابنة أخيها، وقد ربتها في منزلها ومع أولادها بعد رحيل والديها، قائلة: "كتير ميعرفوش إن هدى هاني تبقى بنت أخويا وأنا اللي مربياها.. باباها ومامتها توفوا فأخدتها تعيش معايا ومع ولادي من وهي في إعدادي.. واعتبرتها زي بنتي".

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هدى هانى وهناء الشوربجى

من جانبها، أكدت هدى هاني أن عمتها ربتها مثل أولادها، وعاشت معظم سنوات عمرها معها، قائلة: "هي اللي ربتني وكبرتني.. رغم إن في فترة المراهقة كنت بقاوح كتير".

وأشارت إلى أنها حين دخلت مجال التمثيل كانت تود أن يكون اسمها "هدى الشوربجي" وليس هدى هاني، لكن الفنان محمد صبحي رفض قائلا: "مش عاوزين نبين إن في علاقة وصلة قرابة".

الفنان محمد صبحى الفنانة هدى هاني هناء الشوربجي برنامج معكم برنامج معكم منى الشاذلى الفنانة هناء الشوربجي

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