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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسليم أرض المزرعة.. 60 جنيها للكيلو سعر الدواجن اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت، وشهدت أسعار الدواجن استقرارًا ملحوظًا في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 60 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 70 إلى 73 جنيهًا، حسب المنطقة والمحافظة.

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وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 60 إلى 62 جنيها، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن.

أسعار البيض في الأسواق اليوم

 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وتصل المستهلكين 150 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها وتصل المستهلكين بين 160 إلى 165 جنيها.

 سعر كرتونة البيض الأحمر تسجل 125 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 140 إلى 145 جنيها.

 

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