القومي لذوي الإعاقة: ذوي الهمم قادرون على المشاركة في جميع القطاعات الوظيفية

أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنهم يساهمون في نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة، ومساعدة ذوي الإعاقة في الوصول إلى كافة الخدمات التي تقدمها الدولة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، أنهم يحتفلون بـ اليوم العالمي لذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر، لذا قاموا بتنظيم عدد من الفاعليات خلال الشهر ومنها التوعية بوصول الخدمات لذوي الإعاقة، مع تكريم عدد من النماذج من ذوي الهمم الذيم حققوا نجاحات في حياتهم.



ولفتت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن المجلس عقد تعاون مع دار الأوبرا لتنظيم صالون نماذج مضيئة، وتكريم ذوي الهمم، مؤكدة أن أصحاب الهمم قادرون على المشاركة في جميع القطاعات الوظيفية.