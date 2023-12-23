خبير: الأنشطة الطلابية بالجامعات في2023 ساعدت على تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم

قالت الدكتورة حنان عبد السلام، الخبيرة التربوية أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن عام 2023 شهد تفجيرًا للطاقة والحيوية في الحياة الجامعية المصرية، حيث شهد انطلاقًا ملفتًا لتنفيذ الأنشطة الطلابية، وانطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب، للمساهمة في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم ومحاربة الأفكار غير السوية التي تهدد المجتمع، وتشجيع الشباب على التسامح ونبذ العنف، وتحصين الشباب من الأفكار المُتطرفة، ومُحاربة الشائعات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأوضحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية لم تعد مجرد هواية، بل أصبحت محطًا للتألق والابتكار، حيث يعكس هذا التحول تزاوجًا ملحوظًا بين التطوير الأكاديمي والشخصي، مما يبرز دوراً أكبر للجامعات في تحضير جيل من الشباب المتميز والمؤثر في المجتمع، مؤكدة على أهمية هذا التطور والازدهار في تنفيذ الأنشطة الطلابية، والتي أصبحت لا غنى عنها في تطوير وتشكيل تجربة الطلاب.

الأنشطة الطلابية في مسار التألق

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن الأنشطة الطلابية تعد اليوم جزءًا حيويًا ومتكاملًا من الحياة الجامعية في مصر، حيث تمثل هذه الأنشطة تحفيزًا للطلاب ليس فقط على الصعيدين الأكاديمي والشخصي ولكن أيضًا كوسيلة لفتح آفاق جديدة أمامهم، ففي عام 2023، كانت هذه الأنشطة عنصرًا أساسيًا لبناء شخصيات الطلاب وتنويع تجربتهم الجامعية.

وأضافت عبد السلام، أن الخطة الاستراتيجية للأنشطة الطلابية التي وضعتها وزارة التعليم العالي تهدف إلى تأهيل وإعداد الشباب والقيادات من خلال اكتساب المهارات والكفاءات والتقنيات في مجالات القيادة والتواصل، لمواكبة التطورات وتبادل الخبرات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، وتعزيز بناء الإنسان وتطوير المهارات وتعميق الانتماء الوطني، مؤكدة أن القيادة السياسية تهتم بدعم الشباب في بناء المستقبل وتهيئة جيل مؤهل بالمعرفة والقدرات لتولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.

ولفتت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن ازدهار وتطور الأنشطة الطلابية وفعاليات نشر وتنمية الوعى لدى طلاب الجامعات المصرية، خلال شهد عام 2023 يرجع لعدد من العوامل، منها:

الاهتمام الحكومي بالنشاط الطلابي، حيث تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة للنشاط الطلابي، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة للأنشطة الطلابية وإنشاء العديد من المراكز والوحدات الطلابية.

دعم إدارة الجامعات للنشاط الطلابي، حيث تدعم إدارة الجامعات النشاط الطلابي، وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة وتوفير الدعم الإداري والفني.

مشاركة الطلاب في إدارة الأنشطة الطلابية، حيث يتم إشراك الطلاب في إدارة الأنشطة الطلابية، وذلك من خلال إنشاء مجالس الطلابية ولجان النشاط الطلابي.

مستقبل الأنشطة الطلابية

وأضافت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تسعى إلى مواصلة تطوير الأنشطة الطلابية، وذلك من خلال الآتي:

زيادة التنوع في الأنشطة الطلابية، حيث تسعى الجامعات إلى زيادة التنوع في الأنشطة الطلابية، وذلك من أجل جذب أكبر عدد من الطلاب وتنمية قدراتهم المختلفة.

منصات إلكترونية، حيث تسعى الجامعات المصرية إلى دعم الأنشطة الطلابية وتطويرها بحيث يتم إنشاء منصات إلكترونية يقوم من خلالها الجامعات بمتابعة الأنشطة والخدمات وتطويرها.

تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المجتمعية، حيث تسعى الجامعات إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المجتمعية، وذلك من أجل توفير فرص أكبر للطلاب للمشاركة في الأنشطة المختلفة.

الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأنشطة الطلابية، حيث تسعى الجامعات إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأنشطة الطلابية، وذلك من أجل تسهيل المشاركة للطلاب وتحقيق أهداف هذه الأنشطة.

أبرز فوائد الأنشطة الطلابية

تنمية المهارات الشخصية:

تساعد الأنشطة الطلابية على تنمية المهارات الشخصية للطلاب، مثل مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي وحل المشكلات.

تعزيز الوعي المجتمعي:

تساعد الأنشطة الطلابية على تعزيز الوعي المجتمعي لدى الطلاب، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية وفعاليات نشر الوعى.

تطوير المهارات الأكاديمية:

تساعد الأنشطة الطلابية على تطوير المهارات الأكاديمية للطلاب، وذلك من خلال المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية.