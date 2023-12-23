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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مركز للنساء والتوليد والحضانات في بني سويف للعمل بدون ترخيص

حماية المستهلك ببني
حماية المستهلك ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة


جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، متضمنا الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بقيادة إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في حضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، وبمشاركة الدكتور كريم محمد، الدكتورة لبني محمد مساعدي مدير إدارة العلاج الحر ، ومحمود محمد فوزي ورشوان صلاح صبري أعضاء فرع جهاز حماية المستهلك.

 

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وقامت الحملة بالمرور علي مركز خاص بالنساء والتوليد والحضانات غير مرخص ويقوم بالعمل واستقبال المرضي، وتلاحظ وجود بعض حالات لأطفال بقسم الحضانات "تم نقلهم لحضانات أخرى"، وأربع عمليات ولادة ، ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة وأدوية غير مصرح بتداولها خارج المستشفيات يتم تداولها بالمركز وتم عمل محضر بذلك وغلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

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