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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بأنهاء حياة عامل وإصابة أخرين في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى بتأجيل محاكمة نجار قام بقتل عامل وشرع في إصابة آخرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم، ليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر لسماع المرافعة.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1831لسنة 2023 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 2112 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، حيث قام المدعو "سمعان لبيب سمعان حسب الله" ( محبوس ) 45 سنة نجار مقيم بحوض صبيح الخصوص، بالقتل عمداً المجني عليه "محمد سليمان مصيلحي محمد" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع آخرين مقيمين بذات المنطقة سكن المجني عليه أعد المتهم أداة بطشه بندقية آلية وذخائر، وتوجه إلى حيث يقيم المجني عليه وأطلق الأعيرة النارية على المتواجدين وما أن شاهد المجني عليه يعدو نحوه حتى أطلق صوبه عياراً ناريا - قاصداً من ذلك إزهاق روحه - استقر ببطنه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليهما "محمود أح م"، "محمود أ م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - بندقية آلية وذخائر - وتوجه إلى حيث يقيما وأطلق عيارين ناريين صوبهما استقر أحدهم بمقعدة المجني عليه الأول واستقر العيار الآخر بفك المجني عليه الثاني قاصداً من ذلك إزهاق روحيهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي كادت أن تودي بحياتيهما الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز المتهم بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخن ( بندقية آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه - أحرز ذخائر (97) طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها، و استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو النقيب "عبد الله إسماعيل" بأن أشهر في وجهه السلاح الناري محل الإتهام الثاني وأطلق صوبه أعيرة نارية ليحمله بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبساً بالجناية موضوع الإتهام الأول ولم يبلغ من ذلك مقصده.
وقد أكدت التحريات أن المتهم إثر خلافات بينه وبين آخرين بمنطقة الخصوص أعد بندقة إليه وتوجه للمكان سالف الذكر وبحوزته السلاح مخب اسفل ملابسه ومن ملاحظة الأهالي لإحرازه ذلك السلاح ومحاولتهم استيقافه، واستخلاص السلاح منه أشهر المتهم السلاح الناري واطلق صوبهم العديد من الأعيرة النارية قاصداً إزهاق روحهم للتمكن من الفرار واستقر أحد الأعيرة ببطن المجني عليه " محمد س م" فارداه قتيلاً كما استقر عياراً نارياً آخر بفك المجني عليه "محمود ا م" كما استقر عياراً نارياً اخر بمقعدة المجني عليه " محمود ا م" وبمحاولة ضبطه بمعرفة الشاهد السادس قاومه المتهم بأن أطلق صوبه أعيرة نارية دون ضبطه إلا أن الشاهد تمكن من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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