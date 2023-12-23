عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

القلب
القلب

بذور عباد الشمس هي وجبة خفيفة “سناك” لذيذة وصحية  ولها فوائد عديدة فهي مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك البروتين والألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس وفقا لما جاء في موقع هيلث :

تحسين صحة القلب
بذور عباد الشمس غنية بالدهون الصحية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين صحة القلب وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي
بذور عباد الشمس غنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي و يمكن أن تساعد الألياف في منع الإمساك وتحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تحسين صحة الدماغ
بذور عباد الشمس غنية بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين صحة الدماغ وخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

اللب السوري
اللب السوري

دعم صحة العظام
بذور عباد الشمس غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام. يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تحسين امتصاص الكالسيوم ومنع فقدان العظام.

تعزيز صحة الجلد
بذور عباد الشمس غنية بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الجلد من التلف الناتج عن أشعة الشمس و يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مظهر الجلد ومنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

بذور الدهون الصحية الخلايا العصبية الإصابة بأمراض القلب المخ والاعصاب الكوليسترول الضار بذور عباد الشمس أمراض المخ والأعصاب أمراض القلب التاجية أمراض المخ امراض القلب تحسين صحة القلب تحسين صحة الدماغ تعزيز صحة الجهاز الهضمي تعزيز صحة الجلد خفض مستويات الكوليسترول زيادة مستويات الكوليسترول صحة الدماغ صحة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

خبر ينتظره الملايين| بشرى سارة بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

موضوعات متعلقة

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

الفجل يحمى من أخطر الأمراض.. اعرف أهم فوائده

بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

طريقة عمل طاجن السبانخ بالفراخ في الفرن

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

اختراع جديد.. علاج يحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان المرارة.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

إنتر يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي

عضو الوفد المصري يوضح نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات سد النهضة |فيديو

مظاهرات في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية

مصرفى: كبح جماح التضخم بآلية أسعار الفائدة يؤتى ثماره على المدى البعيد

المالية تقترض 47.5 مليار جنيه من البنوك .. غدا

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية.. سؤال اختفى 40 عاما هذا سبب الجدال حوله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

فيديو

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ