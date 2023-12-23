بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

بذور عباد الشمس هي وجبة خفيفة “سناك” لذيذة وصحية ولها فوائد عديدة فهي مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك البروتين والألياف والدهون الصحية ومضادات الأكسدة.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس وفقا لما جاء في موقع هيلث :

تحسين صحة القلب

بذور عباد الشمس غنية بالدهون الصحية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين صحة القلب وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بذور عباد الشمس غنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي و يمكن أن تساعد الألياف في منع الإمساك وتحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تحسين صحة الدماغ

بذور عباد الشمس غنية بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين صحة الدماغ وخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

اللب السوري

دعم صحة العظام

بذور عباد الشمس غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام. يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تحسين امتصاص الكالسيوم ومنع فقدان العظام.

تعزيز صحة الجلد

بذور عباد الشمس غنية بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الجلد من التلف الناتج عن أشعة الشمس و يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مظهر الجلد ومنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.