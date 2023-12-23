كله فالصو.. ديو يجمع أحمد سعد وبهاء سلطان في عصابة عظيمة

طرحت قناة “مزيكا” البوستر الرسمي لأغنية “كله فالصو”، التي تجمع بهاء سلطان وأحمد سعد في ديو غنائي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة بطولة النجمة إسعاد يونس، حيث من المقرر طرحه في شهر يناير المقبل 2024 ضمن موسم أفلام رأس السنة، حسب ما أعلنت الشركة المنتجة في بيان سابق لها.

وأعلنت إسعاد يونس الأسبوع الماضي انتهاء تصوير فيلم “عصابة عظيمة”، إذ نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، فيديو من آخر يوم تصوير فيلم عصابة عظيمة، معلقة: الحمد لله فركش عصابة عظيمة.. على خيرة الله.

قصة فيلم عصابة عظيمة

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.