عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: بايدن أوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد هجوم حماس

نتنياهو
نتنياهو

أقنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان؛ بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وكشفت الصحيفة في تقريرها الذي نُشر اليوم السبت، أن بايدن حذر نتنياهو من أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربا إقليمية أوسع".

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأمريكي حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله، التي كانت إسرائيل تخطط لها بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

وقال مسؤولون إن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية، اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة، تفيد أن قوات حزب الله كانت تستعد لعبور الحدود نحو إسرائيل "كجزء من هجوم متعدد الجوانب".

ودفع ذلك بعض المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تشددا "إلى حافة الهاوية"، وفق تعبير "وول ستريت جورنال".

وفي أكتوبر الماضي، التقى بايدن، نتنياهو، وسط محاولات الحكومتين تقديم "جبهة موحدة قوية علنا"، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس.

ومنذ بدأت إسرائيل هجماتها العنيفة على قطاع غزة، تشهد حدودها الشمالية مع إسرائيل تبادلا يوميا للقذائف والصواريخ مع حزب الله.

وارتفعت وتيرة الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفر التصعيد عن مقتل 140 شخصا على الأقل في لبنان، من بينهم نحو 100 مقاتل من حزب الله و17 مدنيا على الأقل، منهم 3 صحفيين.

وفي المقابل، قتل 13 شخصا من الجانب الإسرائيلي بينهم 7 عسكريين.

الرئيس الأميركي جو بايدن بنيامين نتنياهو حركة حماس حزب الله في لبنان رئيس الوزراء الإسرائيلي وول ستريت جورنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

خبر ينتظره الملايين| بشرى سارة بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

موضوعات متعلقة

إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في حركة حماس حسن الأطرش

كبير مستشاري نتنياهو: دعوات جوتيريش لوقف إطلاق النار توفر شريان حياة لحماس

استشهاد 18 شخصا في غارات إسرائيلية جديدة على وسط قطاع غزة

وزارة الدفاع التركية تعلن استهداف 5 مسلحين أكراد شمالي سوريا

القسام تعلن تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها

أجراس كنائس التشيك تدق حدادا على ضحايا إطلاق النار في جامعة براغ

مرشحو المعارضة في الكونغو يخططون للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية

واشنطن بوست: حماس تصطاد جنود الاحتلال بـ كمائن مميتة في جباليا

ترشيحاتنا

عضو وفد التفاوض: مصر في 2015 أعلنت مبادئ بشأن سد النهضة وليس اتفاقا

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

إنتر يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي

عضو الوفد المصري يوضح نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات سد النهضة |فيديو

مظاهرات في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية

مصرفى: كبح جماح التضخم بآلية أسعار الفائدة يؤتى ثماره على المدى البعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

فيديو

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ