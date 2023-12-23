عضو الوفد المصري يوضح نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات سد النهضة |فيديو

فترات الجفاف جاية جاية

أكد عارف غريب عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أنه بعد قيام إثيوبيا بوضع حجر أساس لسد النهضة تم التعاقد مع خبير دولي لإجراء دراسات حول سد النهضة والتعرف على أثار سد النهضة على مصر.

وقال عارف غريب في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "الخبير الدولي أنهى الدراسة في 6 شهور للتعرف على أثار الملء والتشغيل على المدى الطويل".

وأضاف عارف غريب: "الدراسة التي أجراها الخبير الدولي في 2011 أكدت أنه أثناء الملء ستحدث مشاكل كثيرة إذا حدثت فترات جفاف".

وتابع عارف غريب: "احتمالية حدوث فترات جفاف في نهر النيل واردة وهذا الأمر يحدث في أي نهر بالعالم".

وأكمل عارف غريب: "المشكلة الأساسية تكمن في كيفية التعامل مع فترات الجفاف أثناء الملء والتشغيل لسد النهضة"، مضيفًا:" فترات الجفاف جاية جاية".