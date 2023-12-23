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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فترات الجفاف جاية جاية

عضو الوفد المصري يوضح نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات سد النهضة |فيديو

سد النهضة
سد النهضة

أكد عارف غريب عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أنه بعد قيام إثيوبيا بوضع حجر أساس لسد النهضة تم التعاقد مع خبير دولي لإجراء دراسات حول سد النهضة والتعرف على أثار سد النهضة على مصر.

مؤامرة.. عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة يكشف مفاجأة مدوية

عضو التفاوض المصري : إثيوبيا وضعت حجر أساس سد النهضة في 2011

 

وقال عارف غريب في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "الخبير الدولي أنهى الدراسة في 6 شهور للتعرف على أثار الملء والتشغيل على المدى الطويل".

 

 وأضاف عارف غريب: "الدراسة التي أجراها الخبير الدولي في 2011 أكدت أنه أثناء الملء ستحدث مشاكل كثيرة إذا حدثت فترات جفاف".

 

وتابع عارف غريب: "احتمالية حدوث فترات جفاف في نهر النيل واردة وهذا الأمر يحدث في أي نهر بالعالم".

 

وأكمل عارف غريب: "المشكلة الأساسية تكمن في كيفية التعامل مع فترات الجفاف أثناء الملء والتشغيل لسد النهضة"، مضيفًا:" فترات الجفاف جاية جاية".

سد النهضة مصر اثيوبيا اخبار التوك شو

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