عضو وفد التفاوض: مصر في 2015 أعلنت مبادئ بشأن سد النهضة وليس اتفاقا

أكد علاء الظواهري عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أن مصر دولة منفتحة على التعاون مع الدول الأفريقية وإحداث التنمية بها.

وقال علاء الظواهري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " مصر تحتاج إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف علاء الظواهري:" ما حدث في 2015 كان اتفاق على مبادئ ويتم على أساسها الوصول إلى اتفاق في المستقبل ".

وتابع علاء الظواهري:" ما حدث في 2015 كان إعلان مبادئ وليس اتفاق تنفيذي بشأن سد النهضة ".

واكمل علاء الظواهري:"إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم تم بناؤه على عدة بنود ".