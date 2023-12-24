شردي: الرئيس السيسي يتابع كل الملفات الهامة

قال الإعلامي محمد شردي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الملفات المصرية الهامة وبالرغم من كل الأحداث والصراعات التي تحدث الآن في البلاد المجاورة، إلا أن الرئيس السيسي مستمر في التطوير والتخطيط والبناء.





وأضاف « شردي » من خلال تقديمه لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" أن اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحاً أن الرئيس أطلع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.





وأشار محمد شردي، إلى أن المتحدث الرسمي أكد أن الاستراتيجية تستهدف لتصبح مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين المنخفض الكربون على مستوى العالم.







