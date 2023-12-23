لا مساس بحصة مصر.. عضو وفد تفاوض سد النهضة يكشف توصيات الرئيس

أكد علاء الظواهري عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أنه يتم وضع عدة سيناريوهات أثناء التفاوض مع الجانب الإثيوبي .

وقال علاء الظواهري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " لم نذهب إلى أي اجتماع إلا بتواجد أكثر من سيناريو للتعامل ويكون هناك توافق على كافة السيناريوهات على كافة المستويات وحتى رئيس الدولة".

وأضاف علاء الظواهري:" في بعض الأحيان تصل لنا توجيهات بخط الرئيس نفسه أثناء مرحلة مفاوضات سد النهضة وهناك 3 توصيات للرئيس السيسي نعمل بها خلال مسار مفاوضات سد النهضة وأولها أنه لا مساس بحصة مصر من المياه ".

واكمل علاء الظواهري:" ثانيا ألا ينتج عن التفاوض ضرر بمصر، وثالثا عدم استخدام اثيوبيا سد النهضة بشكل سياسي".

ولفت علاء الظواهري:" مصر لا تسمح باستخدام سد النهضة كورقة سياسة لأي شيء مستقبلي" .