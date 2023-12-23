عضو وفد التفاوض يكشف كيف أدار الرئيس السيسي ملف سد النهضة

أكد عارف غريب عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أن الهدف الرئيسي لمصر من مسار المفاوضات هو التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال عارف غريب في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إثيوبيا شرعت في بناء سد النهضة منذ 2011".

وأضاف عارف غريب: "إثيوبيا أنشأت أكثر من 40 % من سد النهضة حتى 2014".

وتابع عارف غريب: "في 2014 عندما تولى الرئيس السيسي كان سد النهضة اكتمل بنسبة 40 %".

وأكمل عارف غريب: "سد النهضة كان أمرًا واقعًا عندا تولى الرئيس السيسي المسئولية في 2014".