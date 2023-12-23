عضو وفد التفاوض المصري: إثيوبيا تشجعت لبناء سد النهضة لهشاشة الوضع السياسي بـ2012

أكد عارف غريب عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أن إثيوبيا استغلت أحداث 2011 والوضع السياسي في مصر آنذاك وقامت بالبدء في بناء سد النهضة.

وقال عارف غريب في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " هشاشة الوضع السياسي في 2012 داخل مصر جعلت أثيوبيا تتجاهل طلبات مصر بوقف بناء السد".

وأضاف عارف غريب:" طلبنا في آخر 2012 بوقف بناء سد النهضة لكن إثيوبيا لم تستجيب واستمرت في بناء السد".

وتابع عارف غريب:" إثيوبيا كان لها هدف منذ سنوات طويلة من أجل تحجيم قدرات مصر المائية والتحكم في كميات المياه الواردة لمصر ".