انتوا السبب.. أحمد موسى ينفعل على الجماعة الإرهابية والسر سد النهضة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المعزول محمد مرسي كان لديه وزير ري اسمه محمد بهاء الدين وكان له تصريحات غريبة عن سد النهضة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير الري في عهد مرسي صرح آنذاك بأنه لا مانع من بناء سد النهضة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية هي السبب فيما نعاني منه في أزمة سد النهضة".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" أحداث 2011 كانت سببا في بدء بناء سد النهضة في إثيوبيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" عندما انهارت الدولة المصرية في 2011 بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة"، مضيفا:" السد اتبنى في فترة الخراب اللي كانت موجودة في مصر في 2011 و 2012".