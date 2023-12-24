باحث: القرار المنتظر من المجتمع الدولي بشأن غزة ليس إدخال المساعدات

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وجود موقف دولي لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستدامة دخول المساعدات إلى القطاع هذا مؤشر إيجابي ومهم، موضحا أن وجود موقف دولي موحد لدعم القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي.





وأضاف « فوزي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “نشرة dmc” على قناة "dmc" التي تقدمه الإعلامية "إيمان عبدالباقي" أن بالرغم من أهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة إلا أن ليس هذا القرار المنتظر من المجتمع الدولي، موضحاً أن المجتمع الدولي يملك الكثير من وسائل الضغط التي يمكن توظيفها تجاه جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار.





وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن تنفيذ هذا القرار فوري وملزم، وسيتم تشكيل آليه أممي أو فريق عمل أممي معبر عن مجلس الأمن.

