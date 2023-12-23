مبادرة إحلال السيارات: تلبية 73% من الطلبات المقدمة إلينا حتى الآن

قال تامر عبدالظاهر، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المبادرة من أهدافها الرئيسية التقليل من الانبعاثات الكربونية، ووضع لمسة حضارية للشوارع المصرية.

وأضاف تامر عبدالظاهر خلال مداخلة عبر "زووم" في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المبادرة استطاعت إحلال عدد 28 ألف مركبة قديمة مر على إنتاجها 20 سنة، وهذا أعطى الشارع المصري طابع حضاري.

38 ألف و500 طلب إحلال سيارة

وتابع: "المبادرة تلقت 38 ألف و500 طلب إحلال سيارة، وقدرنا ننفذ منها 28 ألف سيارة، بنسبة 73%، وهذه السيارات تعمل بالغاز الطبيعي وتحافظ على البيئة".

وأشار إلى أن المواطن عندما يمتلك سيارة جديدة، فـ الأعطال والحوادث تقل بنسبة كبيرة، وبالتالي نستطيع الحفاظ على الأرواح.

وعن مميزات المبادرة، قال:"المبادرة تتيح للمواطن أخذ سيارة وتقسيطها على 7 أو 10 سنوات، بفائدة 3%، إضافة إلى الخصم الذي يأخذه المواطن من وثائق التأمين وبيوصل الخصم لـ50%".