وزير العدل الفلسطيني: مجلس الأمن فشل في وقف إطلاق النار على غزة

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف إطلاق النار في غزة، رغم أن الأزمة تهدد الأمن والسلم العالمي.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ولم يحترم القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة للاحتلال الإسرائيلي في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أنهى اتفاقية أوسلو بجرائمه التي يرتكبها في الأراضي المحتلة، وندعو لمؤتمر دولي للسلام.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن أولوية الحكومة الفلسطينية إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.