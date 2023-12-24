عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار| مصرع 7 عناصر إجرامية.. داليا البحيري تخطف الأنظار.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

داليا البحيري وابنتها
داليا البحيري وابنتها

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم
 

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية
 

فرج عامر: موهبة كروية مصرية في طريقه لبرشلونة بانتقالات يناير
 

داليا البحيري تخطف الأنظار برفقة ابنتها في دير جيست.. صورة
 

قروض بفائدة 5%.. البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة احلم
 

يصيب الأبناء بالفقر.. الشعراوي يحذر الآباء والأمهات من هذا الدعاء
 

أمريكا تعلن إسقاط 4 مسيرات وصاروخين باليستيين في البحر الأحمر
 

الأخبار المهمة الأرصاد الشرطة داليا البحيري البنك الزراعي الشعراوي الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

ترشيحاتنا

خسائر بمليارات الدولارات.. الفيضانات تغرق شوارع لبنان|فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع 8 جنود وضباط في معارك غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا توجد ثقة بين النظامين الأمني والسياسي في تل أبيب

محللون عسكريون إسرائيليون: أنفاق حماس تعوق سيطرة جيش الاحتلال على غزة

الأسواق اليوم.. تراجع جديد في أسعار البصل والطماطم تستقر

أهم الأخبار| مصرع 7 عناصر إجرامية.. داليا البحيري تخطف الأنظار.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

لأطلعك يما.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحت الأنقاض يحبس الأنفاس |شاهد

بفستان كب.. مي عمر تتألق على السجادة الحمراء من دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ