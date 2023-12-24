أهم الأخبار| مصرع 7 عناصر إجرامية.. داليا البحيري تخطف الأنظار.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم
مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية
فرج عامر: موهبة كروية مصرية في طريقه لبرشلونة بانتقالات يناير
داليا البحيري تخطف الأنظار برفقة ابنتها في دير جيست.. صورة
قروض بفائدة 5%.. البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة احلم
يصيب الأبناء بالفقر.. الشعراوي يحذر الآباء والأمهات من هذا الدعاء
أمريكا تعلن إسقاط 4 مسيرات وصاروخين باليستيين في البحر الأحمر