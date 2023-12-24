قائد عسكري صهيوني: استمرار القتال مع المقاومة مستحيل

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسئول عسكري كبير سابق في كيان الاحتلال قوله أن القتال في ظل الظروف الحالية في غزة صار أمر غير مقبولًا.

واعتبر نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أن مواصلة القتال مستحيلة مع الحكومة الصهيونية الحالية العاجزة عن تحديد أهداف الحرب التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

واعتبرت صحف عبرية قبل ذلك أن قائد حماس يحيى السنوار يتمتع برؤية واقعية للأمور وللحرب على غزة التي تشنها إسرائيل فيما تقاومها الفصائل الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر صهيونية مطلعة أن محادثات تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب، لم تحرز أي تقدم حتى الآن، مضيفة أن رئيس الحركة يحيي السنوار لا يكترث للصفقة لأنه ليس لديه مصلحة في إتمامها وفق الشروط الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، بمزيد من الضغط على الوسطاء لإنجاز الصفقة.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أيضا بأن حركة حماس قادرة على الصمود في وجه العمليات العسكرية، وتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة يوميا، بحسب الصحيفة.

ويعتبر المعارضون لنتنياهو أنه سبب للفشل هو وحكومته.