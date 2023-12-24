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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: خدمات طبية وعلاجية لـ11 مليونا و104 آلاف مواطن بالمعاهد والمستشفيات التعليمية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 11مليون و104 آلاف و745 مواطنا، في الفترة من يناير وحتى منتصف شهر ديسمبر 2023، وذلك من خلال 17 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، استقبلت 5 ملايين و803 آلاف مواطن، من خلال العيادات الخارجية، فيما تردد على أقسام الاستقبال أكثر من مليون 684 ألفا و568 مواطنا.

وتابعت «وزارة الصحة والسكان» أن الوحدات التابعة للهيئة أجرت 135 ألفا و977 عملية جراحية في مختلف التخصصات، حيث تتنوع بين عمليات (دقيقة، وذات مهارة دقيقة، وكبرى، ومتوسطة، وصغرى)، بالإضافة إلى إجراء 22 ألف و213 ألف قسطرة قلبية بين (تشخيصية ودوائية) وألف قسطرة طرفية، وإجراء 1685 جراحة قلب مفتوح، وكذلك 51 حالة زرع كلى، و22 زرع كبد، و156 زراعة قوقعة، و13 زراعة قرنية، وأكثر من 12 ألف جراحة تنوعت بين (العيون، المخ والأعصاب، الأورام، العظام) وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة.

وأضافت أن حالات المناظير، خلال الفترة ذاتها بلغت 850 ألف و173 ألف حالة والتي شملت مناظير (الجهاز الهضمي، العظام، المسالك البولية، الأنف والأذن، الجراحة، النساء، الصدر، الكلى) فيما بلغ إجمالي خدمات الأشعة ما يقرب من مليون و500 ألف خدمة، تنوعت بين أشعات (تشخيصية، ومقطعية، وموجات فوق الصوتية، والرنين) بالإضافة إلى سحب مليون و240 ألف عينة تحليل.

ولفتت  الوزارة إلى أن وحدات الغسيل الكلوي، تجري نحو 20 ألف جلسة شهريًا، فيما قدمت أقسام العلاج الطبيعي خدماتها إلى ما يقرب من 878 ألف و529 مواطن، منوها إلى أن الكيانات الطبية التابعة للهيئة، حصلت على المركز الأول، على مستوى الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان في متوسط التقييم الإحصائي لإجراءات مكافحة العدوى خلال عام 2023 وذلك بنسبة 73.9%.

وأكدت وزارة الصحة أن الهيئة لا تتدخر جهدًا في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة واستحداث مختلف الأجهزة الطبية بجميع المعاهد والمستشفيات التابعة لها، علاوة على تنظيم الدورات التدريبية للقوى البشرية من الأطباء والأطقم التمريضية، على أحدث البروتوكولات العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الأطقم الطبية، حيث بلغ عدد المتدربين 47 ألف و737 متدرب، بينما بلغ عدد المؤتمرات العلمية التي نظمتها الهيئة 40 مؤتمرا، بالإضافة إلى 1381 يوم علمي.

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