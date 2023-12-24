المطارات المصرية تنهي استعداداتها للاحتفال بأعياد الكريسماس| صور

أنهت شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات وفندق لوميريديان مطار القاهرة، الاستعدادات الخاصة للاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، وسط أجواء احتفالية مبهجة مع المسافرين.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات على تزيين صالات صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية بأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل بالاضافة إلى الديكورات المختلفة احتفالا بالعام الجديد.

وشهد مطار القاهرة الدولي، خلال هذا العام 2023، تطويرات وأعمال توسعة على مختلف جميع مباني الركاب ومناطق الانتظار الخاصة بها بالإضافة أيضا إلى تطوير المناطق التجارية والخدمات داخل صالات الركاب، في الوقت الذي شهد فيه المطار على مدار هذا العام زيادة ونمو في الحركة الركابية وزيادة في تشغيل رحلات الطيران.

وأنهى مطار القاهرة الدولي أيضا مشروع المشاية الكهربائية الواصلة من الجراج متعدد الطوابق إلى مبنى الركاب رقم 2، وأيضا تم الانتهاء من مشروع محطة الطاقة الشمسية أعلى الجراج بالتعاون مع وزارة البيئة، لتوفير نحو 600 ألف سنويا، عن طريق انتاج 300 كيلو وات طاقة شمسية.