برلمانية الشعب الجمهوري: قناة السويس تمثل مرحلة اقتصادية هامة بالنسبة لمصر

أكد النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن قناة السويس تمثل مرحلة اقتصادية هامة بالنسبة لمصر في ضوء ما يمر به العالم.

وأشار النائب إيهاب وهبة إلي إعلان الحكومة عن محاور لتطوير هذا المحور الاقتصادي الهام، وتساءل النائب إيهاب وهبة خلال الجلسة العامة المنعقدة الان قائلا: ماذا فعلنا فى المحور اللوجيستى الخاص بإصلاح السفن، كما تساءل عن وادى التكنولوجيا وماذا تم فيه حتى الآن وماذا سنقدم لمجموعة البريكس.

وقال: “محور قناة السويس هو المحور الأهم”.

وقال النائب السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع : المستثمر الجاد يبحث عن الفرص الاستثمارية فى العالم ،وبالتالي نحن بحاجة إلي استيضاح رؤية الحكومة بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس .

كان النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ،قد عرض طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.