مقتل جندي إسرائيلي على مشارف خان يونس.. وجيش الاحتلال يعلن حصيلة الخسائر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي أخر خلال المعارك البرية مع مقاتلي القسام في جنوب قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن هذا الجندي هو الرابع عشر الذي يسقط في قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي، والخامس الذي يقتل بصاروخ مضاد للدبابات من نوع آر بي جي.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي قتل جراء استهداف ناقلة جنود مدرعة من نوع NMR على مشارف خان يونس.

وارتفعت حصيلة القتلى بين صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي إلي 486 قتيلا.

وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.