عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تستقبل أولى حفيداتها وابنة شام الذهبى

أصالة
أصالة

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه عن استقبالها أولى حفيداتها، والتى تدعى “جيهان”.

وعلقت أصالة قائلة: "الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال، ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام".

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم “جنة الحب”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية “جنة الحب” لـ أصالة نصري، من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

أبناء النجوم يخطفون الأضواء.. ابنة داليا البحيرى فى أحدث ظهور.. ونجل الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل تحدثن ضجة

ألبوم “لحقت نفسي” لأصالة 

في أول شهر أكتوبر الجاري، طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد “لحقت نفسي” بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم “لحقت نفسي”، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي: “فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي”.

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.

أغنية “فوووق” كلمات عمر عبده على وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر،  وأغنية “لما بنتجاهل” كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر، وأغنية “الأخبار الحلوة” من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة.

أما أغنية “مانجا”، فهي من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما، وأغنية “مارس إبريل” من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي، وأغنية “رجل مثالي” من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.

 

اصالة نصرى الفنانة أصالة نصري الفنانة اصالة شام الذهبي حفيدة أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

بطولة ليلى علوى.. آيتن أمين تكشف عن فكرة فيلم آل شنب

أبناء النجوم يخطفون الأضواء.. ابنة داليا البحيرى فى أحدث ظهور.. ونجل الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل تحدثن ضجة

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

راغب علامة يحيى حفلا في البحرين ليلة رأس السنة

إيرادات الأفلام| محمد إمام يزيح آسر ياسين.. وأمير كرارة مهدد بالانسحاب

أخبار الفن..أول تعليق من مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد أنباء طلاقهما..رقصة هنا الزاهد على سطلانة

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

ترشيحاتنا

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

الأردن يؤكد عدم تأثر وارداته وصادراته بتحويلات الشحن البحري في باب المندب

170 جنيها دفعة واحدة.. تحركات قوية تضرب أسعار الذهب

صحيفة عبرية تكشف سبب انخفاض عدد غارات الاحتلال الجوية على غزة

لأول مرة.. رائد فضاء ياباني يستعد للهبوط على سطح القمر بمساعدة أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

3 أندية سعودية تطلبه.. ماذا فعل إمام عاشور وهل يرحل عن الأهلي؟

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

فيديو

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ