أصالة تستقبل أولى حفيداتها وابنة شام الذهبى

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه عن استقبالها أولى حفيداتها، والتى تدعى “جيهان”.

وعلقت أصالة قائلة: "الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال، ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام".

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة التي تحمل اسم “جنة الحب”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتزامنا مع موسم أعياد الكريسماس.

أغنية “جنة الحب” لـ أصالة نصري، من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.

ألبوم “لحقت نفسي” لأصالة

في أول شهر أكتوبر الجاري، طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد “لحقت نفسي” بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم “لحقت نفسي”، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي: “فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي”.

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.

أغنية “فوووق” كلمات عمر عبده على وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر، وأغنية “لما بنتجاهل” كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر، وأغنية “الأخبار الحلوة” من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة.

أما أغنية “مانجا”، فهي من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع توما، وأغنية “مارس إبريل” من كلمات عليم وألحان نور عز ومن توزيع أحمد مغربي، وأغنية “رجل مثالي” من كلمات أحمد إبراهيم وألحان كريم نيازي ومن توزيع كريم أسامة.