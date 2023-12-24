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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

170 جنيها دفعة واحدة.. تحركات قوية تضرب أسعار الذهب

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 1.6 % خلال الاسبوع الماضي، وعلى المستوى المحلي، ارتفت أسعار الذهب بنسبة 6%  أي 170 جنيها.

جاذ  ذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، ما عزز من  التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة بنحو 3 مرات على الأقل في 2024. 

 

أسعار الذهب اليوم 

وسجل أسعار الذهب   أعلى مستوى لها حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 3050 جنيهًا بدون مصنعية.

 

سعر الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,463 شراء 3,486
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,174 شراء 3,195
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,030 شراء 3,050
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,597 شراء 2,614
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,020 شراء 2,033
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,731 شراء 1,743
الاونصةبيع 107,695 شراء 108,406
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 24,240 شراء 24,400
الكيلوبيع 3,462,857 شراء 3,485,714

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا، مستهل تعاملات اليوم الاحد 2053 دولارا مقارنة بـ 2025 دولارًا، بداية الأسبوع الماضي.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2614 جنيها للجرام للشراء و2602  جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 3050 جنيهاً للبيع و 3040 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 24

عن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3486 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 24.400 جنيه

أسعار الفائدة 

كانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

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