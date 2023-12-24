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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ألسن عين شمس تستضيف «عَالِمة لسانيات» في محاضرة عامة بمجال دراسات الترجمة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحد أهم علماء اللسانيات في العصر الحديث الدكتورة  منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددة وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد ولها العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الترجمة، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس الرابع من يناير 2024 بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الضيفة ستقوم بإلقاء محاضرة عامة حول موضوع: Paratexts: Theory and Methodology“، التي ستشمل محاور مهمة في مجال دراسات الترجمة تطبيقا على أنواع مختلفة للترجمات، موضحة أن المحاضرة تأتى في إطار حرص الكلية على استضافة أصحاب السيرة الذاتية رفيعة المستوى لصقل خبرات ومهارات طلاب الألسن غلى مختلف المراحل الدراسية سواء الليسانس أو الدراسات العليا، مشيرة إلى أن رفع مستوى الأبحاث العلمية وتدويلها تأتى على رأس أولويات الجامعة لضمان تواجد الجامعة في التصنيفات العالمية.


من جانبه أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدكتورة منى بكير صاحبةمدرسة علمية قريدةوثرية فيمجال دراسات الت جمة ولها العديد من المؤلفات والدراسات المهمة في هذا المجال منها: 
• الترجمة والصراع
• قراءات نقدية في دراسات الترجمة
• مفاهيم نقدية
• موسوعة روتلج لدراسات الترجمة
• الترجمة والسياق
• النص والتقنية
• المترجمون في ساحة الحرب: القصص والرواة
• أخلاقيات إعادة السرد
• إعادة تأطير الصراع في الترجمة
• قضايا في بحوث الترجمة وعلاقتها بالعمل المهني
• الذخيرة اللغوية في دراسات الترجمة: نظرة عامة، ومقترحات لدراسات مستقبلية
• مراجعة للطرق المستخدمة في صياغة المصطلحات الجديدة في العربية
• اللسانيات والدراسات الحضارية.
كما أسست الدكتورة منى بيكر دار نشر سان جيرومSt.Jerome ، كما أسست كذلك المجلة العالمية

Jobs Education التصنيفات العالمية الدراسات العليا والبحوث السن عين شمس الدكتورة سلوى رشاد

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