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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعدامات ميدانية صهيونية يوميا.. شهادة خطيرة تكشف جرائم جديدة للاحتلال في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

 

 

سقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، مجددا اليوم الأحد، إثر قصف عنيف لقوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ووفق ما ذكرت صحف فلسطينية فإن القصف والغارات الصهيونية مستمر منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي حتى أن الاحتلال أحدث خروقات في أيام الهدنة.

وسقط شهداء وجرحى فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي قرب قصر العدل جنوب مدينة غزة.

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يأتي ذلك فيما قال مدير الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات إعدام ميداني بشكل يومي في المشفى.

وتعد تلك عملية مكررة وجريمة إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة وكذلك الضفة الغربية.

وجددت حركة حماس مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التحرك لكشف مصير مئات الفلسطينيين المختطفين من غزة.

وأفادت الأنباء باطلاق الاحتلال نحو 50 قذيفة مدفعية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

لكن المقاومة لا تترك العدو الصهيوني يفعل ما بدا له طوال الوقت، حيث قالت كتائب القسام إن مجاهديها  فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة في منطقة جحر الديك بوسط القطاع وأوقعوا 6 جنود قتـ.لى.

 

الشهداء الاحتلال غزة عمليات إعدام

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