"استخدام وسائل الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين".. ورشة عمل بتعليم الفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة التخطيط والمشروعات) بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم (منظمة اليونسكو) ، ورشة عمل استخدام وسائل الإعلام في تعزيز المساواة بين الجنسين، خلال الفترة من السبت 23 ديسمبر وحتى الاثنين 25 ديسمبر 2023م، بقاعة مركز التعليم المدينة بـ شكشوك، بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وبمشاركة محافظات، الفيوم والقاهرة وبني سويف والشرقية وسوهاج.

تستهدف ورشة العمل طلاب مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية في المدارس المنتسبة لليونسكو، وهى في الفيوم: مدرسة الإسلامية الخاصة للغات، ومدرسة الفيوم الثانوية بنات ، ومدرسة الفيوم الزراعية بإدارة غرب، والجمعية المصرية ومدرسة عبد التواب الغابي ومدرسة السلام بإدارة سنورس التعليمية.

حضر مع الطلاب منسق اليونسكو من كل مديرية وتم اختيار الفيوم لاستضافة الحدث باعتبارها إحدى مدن التعلم مدى الحياة التابعة لليونسكو.

بدأت فعاليات الورشة بكلمة الافتتاح من الدكتورة مدير المديرية، وكلمة نجلاء أحمد مدير المكتب الفنى للأمين العام واسلام الطحاوي المنسق الاعلامي لليونسكو ثم عرض فيديو عن أهم انجازات مديرية التربية والتعليم بالفيوم في ملف (الفيوم مدينة للتعلم مدى الحياة).

وحضر ورشة العمل، الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم، وريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتورة فاطمة الماوردي مسؤول اليونسكو بالمديرية ، والصالحين عمر الصالحين مسؤول اليونسكو بإدارة غرب الفيوم، ومحمد سعد مسؤول اليونسكو بإدارة سنورس التعليمية، ومن اللجنة الوطنية التربية والعلوم (اليونسكو) الدكتور محمد البحراوي أستاذ بكلية الإعلام جامعة الأزهر وأحد خبراء الورشة، والدكتور فتحى أبو الحمد مدير تحرير جريدة الجمهورية وأحد خبراء الورشة ، ونجلاء أحمد مدير المكتب الفنى للأمين العام، واسلام الطحاوي مسؤول الاعلامى باللجنة الوطنية ومنسق المشروع.

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