شهرين ونصف من الحرب.. موقع عبري: قائمة القتـ.لي تطول وحماس تزداد قوة

قال موقع “والا” العبري، اليوم الأحد، إنه بعد شهرين ونصف من القتال في قطاع غزة لم يتبق الكثير من الكلام عن تحقيق إسرائيل لانتصار ساحق.

وأضاف الموقع العبري، أن "قائمة أسماء الجنود القتلى تطول، وحركة حماس تزداد قوة في الرأي العام وفي الوعي العربي، ليس فقط كما تمكنت من مفاجئة إسرائيل بهجوم مفاجىء، لا بل وتخوض حربا ناجحة أمامها”.

بدورها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع، اليوم الأحد، بأن حركة حماس الفلسطينية تعمل تحت الأرض وكل محاولة للحديث عن انتصار إسرائيل وسيطرتها فوق الأرض لا بعكس الواقع.

ولفتت الصحيفة إلي “تزايد البلاغات من داخل المحاور المختلفة في غزة عن عمليات قنص ضد الجنود الإسرائيليين”.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أن “قدرات حماس القتالية تتحسّن وتستخلص العبر من معركتي جباليا وبيت حانون”.

بدوره، قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل، اليوم الأحد، في تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” إنه بعد أكثر من شهرين ونصف لا تزال حالة الحرب كما هي، مشيرا إلي ن حركة حماس الفلسطينية لا تظهر مؤشرات على الاستسلام في المدى القريب.

وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، قال هرئيل، إن “أهداف الحرب التي أعلنت بصوت مرتفع لا تزال بعيدة عن التحقيق”.