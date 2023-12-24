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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

تدريبات سيراميكا
تدريبات سيراميكا كليوباترا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في نصف نهائي كأس السوبر للأبطال في نسخته الجديدة بمشاركة 4 فرق ، وظهر اللاعيبن في حالة تركيز وحماس للمباراة خاصة بعد تقديمهم أداء جيد في مسابقة الدوري.

وعقد المؤتمر الصحفي للمباراة قبل انطلاق المران وحضره أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ومحمد إبراهيم كابتن الفريق الذي أكد على جاهزية اللاعبين وتركيزهم للفوز على الأهلي والتأهل للنهائي وحصد لقب البطولة، لافتا إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على الفوز وتقديم أفضل ما لديهم في اللقاء والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.

في سياق اخر أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد "VAR"، ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي وائل شعبان.

وتقام بطولة السوبر المصري في الأراضي الإماراتية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

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