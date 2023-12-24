لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

أتم مسئولو نادي الزمالك، الاتفاق مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "أحمد فتوح يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم، ويصبح ثالث أغلى لاعب في الدوري المصري بعد تجديد تعاقده مع الزمالك، وتعديل قيمة عقده للقيمة الجديدة بداية من شهر يناير المقبل"

وكانت إدارة نادي الزمالك قد اصدرت قرارا بايقاف أحمد فتوح ظهير ايسر فريق الزمالك، بعد مغادرته معسكر الفريق الابيض ليلة مباراة المارد الابيض مع اف سى زد فى احد جولات الدوري المصري، مما أدى الى اتخاذ ادارة نادي الزمالك بايقاف اللاعب وتوقيع غرامات مالية كبيرة عليه.