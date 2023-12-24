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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

900 ألف دولار | فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة

فيفا والزمالك
فيفا والزمالك

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما لصالح التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي، فى قضيته ضد نادي الزمالك".

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "فيفا يصدر حكم بأحقية فرجاني ساسي بالحصول على 900 ألف دولار من الزمالك".

الجدير بالذكر أن الزمالك سبق وأن خسر الدعوى أمام الفيفا  بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية وبذلك أعتبرت الفيفا أن النادي لا يملك أي دفوع لتقديمها ولكن قامت إدارة الأبيض الحالية بتقديم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطالبت بإلغاء قرار الفيفا الصادر لصالح اللاعب.

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