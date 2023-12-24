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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ضد سيراميكا| موعد المباراة والقنوات الناقلة.. ومفاجأة في هجوم المارد الأحمر

الأهلي ضد سيراميكا
الأهلي ضد سيراميكا

تتجه أنظار عشاق القلعة الحمراء، نحو مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري، حيث يلتقي الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا والأهلي، الفائز من مباراة بيراميدز وفيوتشر.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري يوم الإثنين 25 ديسمبر. تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة 

يُمكن لعشاق الأهلي وعشاق كرة القدم المصرية متابعة المباراة عبر قناتين تلفزيونيتين:

  • قناة ON Time Sports.
  • قناة أبوظبي الرياضية.

لمتابعة الأحداث والتشويق في هذه المباراة المثيرة، تأكد من الاستمتاع باللقاء الذي يعد فعالية رياضية مهمة في التقويم الرياضي المصري.

التشكيل المتوقع للمباراة

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيلة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري بالإمارات.

 ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، أكريم توفيق.
خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، موديست، بيرسي تاو.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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