شروط الحصول علي فيزا شنغن للمصريين

فيزا شنغن للمصريين لها مزاية كبيرة، تسمح للتنتقل بكامل طاقتك وحُريتُك من دولة لأخرى دون قيود أو حدود جُغرافية، وهي العبور الآمن لأوروبا دون الحاجة للهجرة غير الشرعية.

فيزا شنغن للمصريين، تُتيح السفر لجميع دول الأعضاء فى منطقة شنغن، والتي تشمل 27 دولة أوروبية مثل: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والنمسا، وألمانيا، وغيرها.

تُتيح فيزا شنغن للمصريين الإقامة في الدول الـ 27 لمدة 90 يومًا خلال 180 يومًا، وتختلف من فيزا لأخرى، فبعضها يُتيح لك حرية مغادرة دول منطقة شنغن والدخول إليها عدة مرات كيفما شئت، والبعض الآخر يُتيح الخروج مرة واحدة فقط خلال مدة الفيزا.

شروط فيزا شنغن للمصريين



الشرط الأهم للحصول على فيزا شنغن للمصريين هو وجود سبب منطقي تستطيع أن تُقنع به الجهات المختصة للحصول على الفيزا، وبناءً على هذا السبب تتعدد أنواع فيزا شنغن .

فالفيزا الطبية تحتاج لوجود عِلَّة مرضية تستوجب زيارتَك للمراكز الأوروبية، مع توفر القدرة على تحمُّل التكاليف، وكذلك الفيزا السياحية تطلب جاهزية مادية مُثبتة، وحبذا لو كنت متعودًا على زيارة الأماكن السياحية والسفر لتُثبت لهم حُسن نيتك وأنك لا تنوى إلا التنزه، وقِس على كذلك في باقي أنواع فيزا شنغن للمصريين.

الاوراق المطلوبة لاستخراج فيزا شنغن

عادةً ما تحتاج لتوفرها بلُغة البلد الأم لكي تحصل على فيزا شنغن

- شهادة توضح تحركات السفر خلال الستة أشهر الماضية. - كشف حساب بنكي فعّال على آخر ستة أشهر يُوضح عمليات الإيداع والسحب. - بوليصة تأمين صحي بـ 30 ألف يورو على الأقل من شركات التأمين في البلد المُسافر إليها. - إيصال يَفي بسداد رسوم موعد الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت. - خطاب رسمي من جهة العمل يشمل كامل البيانات في حالة سفر الموظفين. - نُسخة مُترجمة من السجل التُجاري والبطاقة الضريبية في حالة سفر رجال الأعمال. - شهادة قيد جامعي وموافقة ولي الأمر وشهادة ميلاد في حالة سفر الطلاب. جواز سفر سارٍ لستة أشهر، ويحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل. - عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء دون تعديلات فى خصائصها. - خطاب مُترجم من الألسن يُوضح سبب السفر بشكل مُقنع. - الدعوة الرسمية للزيارة فى حالة قيام أحد المواطنين بدعوتكم. - حجوزات السفر ذهابًا وإيابًا لإثبات نية الرجوع فى الموعد المحدد.

كيفية استخراج فيزا شنغن للمصريين