لطلاب الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.. ننشر جدول امتحانات الترم الأول بالفيوم

ينشر موقع " صدى البلد " 2024 جداول امتحانات (الفترة المسائية) للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي - الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023 ، والتى تنطلق من يوم 10 يناير الحالى حتى 24 من نفس الشهر.
امتحان مادة واحدة فقط
كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اعتمدت جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول التيرم الأول 2023، والتي تنطلق 10 يناير المقبل، على أن تنتهي يوم 24 من نفس الشهر، وتضم بعض الأيام امتحان مادتين، فيما تضم الأيام الأخرى امتحان مادة واحدة فقط.
الطلاب او المعلمين.
وأكدت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة ، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2023 اعتبارا من 10 يناير 2023 حتى 24 يناير 2024 ، وأن مكنبها مفتوح لتلقى اى شكوى أو مطلب سواء من الطلاب او المعلمين.