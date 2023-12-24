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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.. ننشر جدول امتحانات الترم الأول بالفيوم

الدكتورة امانى قرنى
الدكتورة امانى قرنى وكيلة وزارة التعليم بالفيوم

ينشر موقع  " صدى البلد  " 2024 جداول امتحانات (الفترة المسائية) للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي - الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023 ، والتى تنطلق من يوم 10 يناير الحالى حتى 24 من نفس الشهر.

جدول الامتحان

امتحان مادة واحدة فقط

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اعتمدت جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول التيرم الأول 2023، والتي تنطلق 10 يناير المقبل، على أن تنتهي يوم 24 من نفس الشهر، وتضم بعض الأيام امتحان مادتين، فيما تضم الأيام الأخرى امتحان مادة واحدة فقط.

 

جدول امتحان الفصل الدراسى الاول 

                                                                       الطلاب او المعلمين.                   

وأكدت الدكتورة امانى قرنى  وكيل وزارة ، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2023 اعتبارا من 10 يناير 2023  حتى 24 يناير 2024 ، وأن مكنبها مفتوح لتلقى اى شكوى أو مطلب سواء من الطلاب او المعلمين.

 

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