أخبار الفن | إعلامي شهير يتعرض لحادث سير .. تصريح صادم من مروة عبد المنعم

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن محمد نشات ومروة عبد المنعم :

إطلاق اسم الفنان أشرف عبد الغفور على القاعة الرئيسية بنادي نقابة الممثلين



أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها؛ اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.



مي عمر تكشف سر فقدانها الوزن في حفل توزيع جوائز دير جيست



كشفت الفنانة مي عمر عن سر فقدانها الوزن في تصريحات لبرنامج ET بعد إطلالتها الرشيقة التي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز دير جيست.



اعترضت على ارتداء بنتي الحجاب".. تصريح صادم من مروة عبد المنعم



حلت الفنانة مروة عبد المنعم، وابنتها حور، ضيفتين على الإعلامية نورين شحاتة، في برنامجها “البيه والهانم”، الذي تقدمه مع الإعلامي ممدوح الشناوي، عبر شاشة “القاهرة والناس”.



إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى



تعرض الإعلامي محمد نشأت لحادث سير بسيارته في أثناء عودته إلى منزله، عقب استلامه جائزة الراديو 9090 في حفل توزيع جوائز دير جيست، أمس، ما نتج عنه شرخ في ذراعه الأيسر، وكدمات في الضلوع.

حوادث هقتـ.لك.. سر رسالة تهديد ريهام سعيد وياسمين صبري ومي عمر وفنانة شهيرة

واقعة تهديد ريهام سعيد والتي كشفتها أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة خلال ساعات بسيطة من تلقي الإعلامية الشهيرة رسالة عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث تمكنت من ضبط المتهم وتبين أنه طالب ومقيم بمحافظة سوهاج.