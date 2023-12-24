عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلاق اسم الفنان أشرف عبد الغفور على القاعة الرئيسية بنادي نقابة الممثلين

صدى البلد

أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها؛ اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية. 

 

 

وذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور؛ ونجله تامر عبدالغفور وبحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.

 

أشرف عبد الغفور

توفى الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عاما وهو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، اثر حادث تصادم.

تم نقل جثمان النجم أشرف عبد الغفور لمشرحة إحدى المستشفيات بالشيخ زايد وتم نقل زوجتة للعناية المركزة لخطوره حالتها جراء حادث تصادم ضخم بالشيخ زايد.

أشرف عبد الغفور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى الفنان أشرف عبد الغفور الفنان أيمن عزب الفنان منير مكرم المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

الجرام بـ 1,743 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

موضوعات متعلقة

مي عمر تكشف سر فقدانها الوزن في حفل توزيع جوائز دير جيست

سر اعتذار لطيفة عن تكريمها في حفل دير جيست 2023

فيلم Aquaman 2 يحقق فشلا في شباك التذاكر بعطلته الأسبوعية الأولى

«حديقة الحيوان» يفوز بجائزة «أفضل فيلم تحريك» في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي

الأربعاء.. عرض فيلم رحلة العائلة المقدسة بمركز الثقافة السينمائية

أثناء التصوير.. اتهام بطل سلسلة Fast & Furious بالتحرش بمساعدته السابقة

تعرف على الأعمال المرشحة في قائمة الأوسكار القصيرة لعام 2024

بعد أزمة آمبر هيرد.. انتقادات للجزء الثاني من Aquaman عقب ساعات من طرحه

ترشيحاتنا

حكومة غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجــزرة جديدة في مخيم المغازي

الأهلي في الإمارات بدون راحة.. تامر أمين يتحدث عن مباراة السوبر المصري

أشتية: الإدارة الأمريكية أوقفت مساعدات بـ500 مليون دولار لتدمير فلسطين

جني ضحية سائق الهرم : مسكني جامد ولمس جسمي في شارع ضالمة

كوريا الجنوبية تحقق في مصرع 3 مسنات صعقًا بالكهرباء بحمام عام

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا لُقب محمد التابعي بـ "مجنون أسمهان".. تفاصيل مدهشة

فستان كشف عن التاتو .. رنا رئيس تثير الجدل من حفل دير جيست

مشروبات تعالج احتقان الحلق فى ثوانى

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

فيديو

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ