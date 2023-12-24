عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر تكشف سر فقدانها الوزن في حفل توزيع جوائز دير جيست

مي عمر
مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن سر فقدانها الوزن في تصريحات لبرنامج ET بعد إطلالتها الرشيقة التي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز دير جيست. 

وقالت مي عمر في تصريحاتها إنها تعتمد على تقليل السكر والكربوهيدرات للحفاظ على رشاقتها وخسارة وزنها بشكل مستمر. 

 

txt

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

txt

بفستان كب.. مي عمر تتألق على السجادة الحمراء من دير جيست

 

من جانبها أوضحت الفنانة إلهام شاهين سر رشاقتها الملحوظة خلال الفترة الماضية، قائلة إنها اتبعت الكثير من الخطوات منها الرياضة والحقن الموضعية وحبوب لتقليل الشهية. 

على جانب أخر كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو الذي تخوض به موسم رمضان عام 2024.

وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.

وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوك التي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.

وعن المقارنة بينه وبين فيلم الأفوكاتو للزعيم عادل إمام أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم الغربان مع عمرو سعد مشيرة إلى أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطن العربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة او القصة والفيلم من إخراج ياسين حسن.
 

مي عمر الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين حفل توزيع جوائز دير جيست جوائز دير جيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

الجرام بـ 1,743 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

موضوعات متعلقة

سر اعتذار لطيفة عن تكريمها في حفل دير جيست 2023

فيلم Aquaman 2 يحقق فشلا في شباك التذاكر بعطلته الأسبوعية الأولى

«حديقة الحيوان» يفوز بجائزة «أفضل فيلم تحريك» في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي

الأربعاء.. عرض فيلم رحلة العائلة المقدسة بمركز الثقافة السينمائية

أثناء التصوير.. اتهام بطل سلسلة Fast & Furious بالتحرش بمساعدته السابقة

تعرف على الأعمال المرشحة في قائمة الأوسكار القصيرة لعام 2024

بعد أزمة آمبر هيرد.. انتقادات للجزء الثاني من Aquaman عقب ساعات من طرحه

أول ظهور لـ"أم كلثوم".. تفاصيل احتفالية 100 سنة “عظمة يا ست”

ترشيحاتنا

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي

زيادة المعروض من هذه السلع.. ماذا فعل الرئيس السيسي لدعم المصريين؟

دعاء من 28 كلمة تحصد به ألف حسنة و70 ألف ملك يستغفرون لك ليوم القيامة

أشتية: نتنياهو ليس ضد حل الدولتين فقط بل يعارض وجود السلطة الوطنية

سمير فرج يكشف استعدادات الجيش لتنفيذ قرار السيسي بأن سيناء خط أحمر

سمير فرج يكشف مفاجأة: إسبانيا وإسرائيل في مرمى الصواريخ الإيرانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان كشف عن التاتو .. رنا رئيس تثير الجدل من حفل دير جيست

مشروبات تعالج احتقان الحلق فى ثوانى

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

مفاجآت بالتشكيل| موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

فيديو

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ