مي عمر تكشف سر فقدانها الوزن في حفل توزيع جوائز دير جيست

كشفت الفنانة مي عمر عن سر فقدانها الوزن في تصريحات لبرنامج ET بعد إطلالتها الرشيقة التي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز دير جيست.

وقالت مي عمر في تصريحاتها إنها تعتمد على تقليل السكر والكربوهيدرات للحفاظ على رشاقتها وخسارة وزنها بشكل مستمر.

من جانبها أوضحت الفنانة إلهام شاهين سر رشاقتها الملحوظة خلال الفترة الماضية، قائلة إنها اتبعت الكثير من الخطوات منها الرياضة والحقن الموضعية وحبوب لتقليل الشهية.

على جانب أخر كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو الذي تخوض به موسم رمضان عام 2024.

وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.

وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوك التي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.

وعن المقارنة بينه وبين فيلم الأفوكاتو للزعيم عادل إمام أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم الغربان مع عمرو سعد مشيرة إلى أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطن العربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة او القصة والفيلم من إخراج ياسين حسن.

