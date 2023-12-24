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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بفستان كب.. مي عمر تتألق على السجادة الحمراء من دير جيست

صدى البلد

حرصت مي عمر، على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023.

 

وظهرت مى عمر، بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الفضي اللامع  كب.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها على كتافيها .

 

أقيم أمس السبت، حفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest لعام 2023.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، المقام حاليًا في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.

وتألق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، كما تألق المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنانة أنوشكا، جومانا مراد، إلهام شاهين، عبير صبري.

وحضر أيضا كل من الراقصة دينا، الفنانة جيهان الشماشيرجي، داليا البحيري وزوجها وابنتها، رنا رئيس، دنيا سامي، وغيرهم من النجوم.

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IMG_4425
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