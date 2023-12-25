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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أقوى موبايل Oppo للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدًا.. وقدرات جبارة لهاتف هواوي القادم Nova 12 Ultra

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كاميرا 108 ميجابكسل .. تعرف على أحدث هاتف Honor هونر في الأسواق

منذ أيام قليلة، أطلقت شركة Honor هونر الصينية في عدد كبير من الأسواق العالمية منها سوق المملكة العربية السعودية هاتف Honor X8b المميز والذي جاء مع كاميرا فائقة الدقة 108 ميجابكسل، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

 

الصين تنتقد التدقيق الأمريكي على الرقائق: واشنطن تستخدم القضايا التجارية كسلاح

أدانت الصين خطة الولايات المتحدة لتدقيق ومراجعة شراء الرقائق المتطورة من الصين، حيث وصفت الحكومة، هذا الإجراء، بأنه سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في القطاع، قائلة إن “واشنطن تستخدم القضايا التجارية كسلاح”.

 

تسريبات تكشف قدرات جبارة لهاتف هواوي القادم Nova 12 Ultra 

تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هواتفها المميزة Huawei Nova 12 خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشفت تسريبات عن مواصفات وتصميم Nova 12 Ultra النسخة المميزة من سلسلة الهواتف.

 

لعشاق سامسونج.. موبايل جبار يجمع بين السعر الرخيص والإمكانات الممتازة


هناك القليل من الهواتف التي تجمع بين القيمة والسعر الرخيص أو المناسب، ويعد هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج واحدًا من هذه الهواتف التي تقدم مواصفات مميزة للغاية مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية 5000 مللي أمبير وكذلك كاميرا فائقة الدقة.        

 

ميزة قادمة من أبل لحماية بيانات المستخدمين في حالة سرقة هواتفهم


تستعد شركة أبل الأمريكية لإطلاق ميزة أمان جديدة لهواتف آيفون، والتي تمنح المستخدمين الحماية في حالة سرقة هواتفهم، حيث من المقرر أن تصدر أبل الميزة ضمن نظام التشغيل القادم iOS 17.3 والتي ستطلقه خلال الأيام المقبلة.  

 

أقوى موبايل أوبو Oppo للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدًا


كثيرًا ما يجد راغبي الشراء صعوبة عند اختيار هاتف ذكي يجمع بين المواصفات القوية والسعر المناسب، ويعد هاتف Oppo A76 من شركة أوبو الصينية واحدًا من هذه الهواتف حيث يضم إمكانات مميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم و بطارية ضخمة.    

 

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