أخبار التكنولوجيا| أقوى موبايل Oppo للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدًا.. وقدرات جبارة لهاتف هواوي القادم Nova 12 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

منذ أيام قليلة، أطلقت شركة Honor هونر الصينية في عدد كبير من الأسواق العالمية منها سوق المملكة العربية السعودية هاتف Honor X8b المميز والذي جاء مع كاميرا فائقة الدقة 108 ميجابكسل، ومعالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية.

أدانت الصين خطة الولايات المتحدة لتدقيق ومراجعة شراء الرقائق المتطورة من الصين، حيث وصفت الحكومة، هذا الإجراء، بأنه سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في القطاع، قائلة إن “واشنطن تستخدم القضايا التجارية كسلاح”.

تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هواتفها المميزة Huawei Nova 12 خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشفت تسريبات عن مواصفات وتصميم Nova 12 Ultra النسخة المميزة من سلسلة الهواتف.



هناك القليل من الهواتف التي تجمع بين القيمة والسعر الرخيص أو المناسب، ويعد هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج واحدًا من هذه الهواتف التي تقدم مواصفات مميزة للغاية مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية 5000 مللي أمبير وكذلك كاميرا فائقة الدقة.



تستعد شركة أبل الأمريكية لإطلاق ميزة أمان جديدة لهواتف آيفون، والتي تمنح المستخدمين الحماية في حالة سرقة هواتفهم، حيث من المقرر أن تصدر أبل الميزة ضمن نظام التشغيل القادم iOS 17.3 والتي ستطلقه خلال الأيام المقبلة.



كثيرًا ما يجد راغبي الشراء صعوبة عند اختيار هاتف ذكي يجمع بين المواصفات القوية والسعر المناسب، ويعد هاتف Oppo A76 من شركة أوبو الصينية واحدًا من هذه الهواتف حيث يضم إمكانات مميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم و بطارية ضخمة.