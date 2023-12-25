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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

لاعب البيسبول الياباني
لاعب البيسبول الياباني شوهي أوهتاني

أظهر لاعب البيسبول الياباني شوهي أوهتاني بعض التقدير لزوجة زميله في فريق لوس أنجلوس دودجرز (جو كيلي) من خلال إهدائها سيارة بورش جديدة.

حملة إلكترونية

وجاءت هذه الهدية المذهلة في أعقاب حملة آشلي كيلي (زوجة جو كيلي) على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجع أفضل لاعب في الدوري الأمريكي مرتين وهو شوهي أوهتاني على التوقيع مع فريق زوجها.

وقبل أن ينضم أوهتاني للفريق، قامت آشلي كيلي بحملة حماسية للغاية عبر الإنترنت، حتى أنها ذهبت إلى حد إعادة تسمية ابنها شوكاي البالغ من العمر 7 أشهر على اسمه تكريمًا لدعمه، بحسب ما ورد على موقع شبكة CNN الأمريكية.

700 مليون دولار

كما تضمنت جهود زوجة جو كيلي، تقديم كل قطعة من ملابس وبضائع دودجرز التي يمتلكها زوجها إلى أوهتاني وعليها الرقم 17.

ووقع شوهي أوهتاني أضخم عقد في تاريخ الرياضة في 11 ديسمبر الجاري مدته 10 سنوات بقيمة 700 مليون دولار مع فريق لوس أنجلوس دودجرز. 

كما وقع جو كيلي مؤخرًا عقدًا جديدًا مدته عام واحد بقيمة 8 ملايين دولار مع فريق دوري البيسبول الرئيسي، وفقًا لموقع MLB.com.

لاعب البيسبول الياباني شوهي أوهتاني فريق لوس أنجلوس دودجرز جو كيلي آشلي كيلي سيارة بورش

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