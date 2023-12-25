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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخميس المقبل.. البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة لـ نصرة فلسطين وغزة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي، جلسة خاصة عن فلسطين تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، وذلك صباح يوم الخميس المقبل، في القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية، يسبقها عقد اجتماع للجنة فلسطين بالبرلمان العربي الأربعاء المقبل لبحث آخر مستجدات العدوان الغاشم الذي تشنه القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

يأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم ضده في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد البرلمان العربي، على دعمه الدائم ومساندته ووقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في فلسطين، واستمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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