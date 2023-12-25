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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبيهات عاجلة لطلاب 2 ثانوي قبل امتحانات نصف العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وجهت الإدارات التعليمية، تنبيهات هامة وعاجلة لطلاب الصف الثاني الثانوي استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر أن تبدأ منتصف يناير المقبل وفقاً للجداول المعلنة من المديريات التعليمية . 


وأكدت الإدارات التعليمية أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي حتى يتمكنوا من أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول الالتزام بالآتي :-

- ربط التابلت بالانترنت بصورة مستمرة خلال هذه الأيام لوجود تحديثات ستتم تلقائيا من قبل الوزارة التأكد من أن منصة الامتحان محدثة على آخر تحديث وهو 1.8.19.


- بدون هذا التحديث لن يتمكن الطالب من الامتحان وفي حالة فتح المنصة ووجد الطالب أن التحديث لم يتم يقوم الطالب بالذهاب الى برنامج Knox Mange ومنها الضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى يسار الشاشة ومنها الضغط علي Reload Device Command عدة مرات متتالية تم نقوم بالضغط على آخر اختيار بالقائمة وهو About ستظهر رسالة Update نقوم.

- بالضغط عليها سيتم التحديث تلقائيا بشرط ربط الجهاز بالانترنت.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي 

 كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي  ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي  سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

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