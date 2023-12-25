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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تنضم لـ بدون مقابل مع هاني رمزي

وفاء عامر
وفاء عامر

تعاقدت الفنانة وفاء عامر علي المشاركة في بطولة مسلسل بدون مقابل، والذي يعود من خلاله الفنان القدير هاني رمزي للدراما التليفزيونية . 

من ناحية اخري يواصل الفنان  هاني رمزي التحضير الى مسلسله الجديد “ بدون مقابل ” تمهيداً  لبدء تصويره خلال الفترة القادمة . 

العمل من المقرر ان يعرض خلال شهر رمضان القادم ، ويستعرض قصصا لأبطال قدموا تضحيات من أجل الوطن. 

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب هاني رمزي الفنانة داليا البحيري ، ومن إخراج جمال عبد الحميد . 

هاني رمزي يستعد لـ بدون مقابل

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كان هاني رمزي قد حصد نجاحاً كبيراُ بعد مشاركته فى بطولة مسلسل العائدون من خلال دور مختلف بعيد عن الأعمال الكوميدية التى تميز فى تقديمها . 

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وأمينة خليل وعدد من النجوم ومن اخراج أحمد نادر جلال.

ودارت  أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

وأشاد النجم هاني رمزي بإطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري شارع صلاح سالم تقديرا لمشواره الفني وعطائه على مدار أكثر من 50 عاما.

واستعان هاني رمزي بخبر صدى البلد وأعاد نشره على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: تكريم الدولة للفنان الكبير عادل إمام هو تكريم لكل فنان مصري وتقديرا لدور القوى الناعم ورسالة الفن.

الفنان هانى رمزى الفنانة وفاء عامر الفنان القدير الفنانة داليا البحيري جمال عبد الحميد داليا البحيري مسلسل العائدون

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