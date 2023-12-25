عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج باللغة العربية والبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط اضغط هنا .


 

وأصدر الدكتور أحمد جلال بعض التعليمات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي، وهي :

-الطلاب بالفرق النهائية اجتياز متطلب محو الأمية شرط أساسي للتخرج لكليات: تربية نوعية - تربية - بنات - ألسن - آداب - حقوق - تجارة - زراعة بالإضافة إلى ضرورة آداء التربية العسكرية للطلاب الذكور حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة التخرج.

-ممنوع نهائياً وجود الهاتف المحمول (الموبايل أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم فى الغش أو أي أوراق أو معلومات تتعلق بمادة | الامتحان على أي صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لتحرير محضر شروع في الغش.

- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

- لن يسمح لأى طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان.

-لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للطالب الوافد.

- لابد من إحضار أدواتك اللازمة للامتحان ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر.

-آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الامتحانات في حالة المرض يجب الإبلاغ فوراً وفى حالة عدم إتباع القواعد الخاصة بالأعذار تقع المسئولية على الطالب / الطالبة لعدم قبول العذر .

- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية .

-أي طالب متعثر مادياً في سداد الرسوم الدراسية عليه التوجه إلى رعاية الشباب | إدارة التكافل الاجتماعي بالكلية لفحص حالته ودعمه مادياً إذا ما انطبقت عليه.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

ترشيحاتنا

167 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى في 2022

بين مؤيد ومعارض.. تفاصيل جديدة بشأن تجديد أحمد فتوح للزمالك

الخارجية الروسية: الغرب يحاول زعزعة صربيا بتقنية "ميدان كييف"

أمام مجلس الشيوخ.. مسئول يكشف سبب ارتفاع أسعار السمك

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالاستمرار في تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية

دعمًا لشعار "صنع في مصر".. البحث العلمي ينجح في توطين الصناعة المصرية خلال 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ عبير نعمة

زي المطاعم.. سر طريقة عمل البلطي المقرمش

إيمان العاصي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور| شاهد

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

فيديو

تخفيف الأحمال وما ستفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ