إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج باللغة العربية والبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط اضغط هنا .





وأصدر الدكتور أحمد جلال بعض التعليمات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي، وهي :

-الطلاب بالفرق النهائية اجتياز متطلب محو الأمية شرط أساسي للتخرج لكليات: تربية نوعية - تربية - بنات - ألسن - آداب - حقوق - تجارة - زراعة بالإضافة إلى ضرورة آداء التربية العسكرية للطلاب الذكور حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة التخرج.

-ممنوع نهائياً وجود الهاتف المحمول (الموبايل أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم فى الغش أو أي أوراق أو معلومات تتعلق بمادة | الامتحان على أي صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لتحرير محضر شروع في الغش.

- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

- لن يسمح لأى طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان.

-لن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للطالب الوافد.

- لابد من إحضار أدواتك اللازمة للامتحان ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر.

-آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الامتحانات في حالة المرض يجب الإبلاغ فوراً وفى حالة عدم إتباع القواعد الخاصة بالأعذار تقع المسئولية على الطالب / الطالبة لعدم قبول العذر .

- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية .

-أي طالب متعثر مادياً في سداد الرسوم الدراسية عليه التوجه إلى رعاية الشباب | إدارة التكافل الاجتماعي بالكلية لفحص حالته ودعمه مادياً إذا ما انطبقت عليه.