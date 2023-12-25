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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة عين شمس يكرم القائم بأعمال عميد كلية الزراعة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 
كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته، برئاسة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، يوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر،  الدكتور أحمد جلال ، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، تقديرا لجهوده المتميزة خلال تولي سيادته عمادة كلية الزراعة لفترتين متتاليتين من عام ٢٠١٧ حتى نوفمبر ٢٠٢٣ ، وتقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال العلوم الزراعية وجهوده الأكاديمية والإدارية والإشرافية المتعددة التى تولاها  خلال  مسيرته الجامعية والتى أدى فيها واجبه علي الوجه الأكمل، بحضور ا.د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعضو مجلس الجامعة ، الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الاسبق وعضو مجلس الجامعة.


شغل الدكتور احمد جلال منصب مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة من عام  ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٧ ، كما عمل كنائبًا لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد  عام  ٢٠١٢ ولمدة عامين ، كذلك شغل سيادته منصب وكيل كلية الزراعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة عام ٢٠١٦ ، ثم عميدا للكلية منذ عام ٢٠١٧ ولفترتين متتاليتين تقديرا لجهوده في تطوير الكلية.

ومن الجدير بالذكر حصول ا.د. احمد جلال على جوائز متعددة  في البحث والنشر الدولي ، بالإضافة إلى إشرافه على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقيام سيادته باثراء المكتبة العلمية  ب 15 مؤلف  علمي قيم ، كما شغل سيادته عضوية لجان علمية ومنصات تقييم تعكس تفانيه في تطوير القطاعات العلمية والتعليمية.

وقد نال أ.د. احمد جلال علي جوائز متعددة، بما يعكس تأثيره الكبير في المجتمع العلمي ، حيث حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية عام ٢٠٠٧ ،جائزة عين شمس للبحوث الممتازة في مجال العلوم الزراعية ٢٠٠٣ ، جائزة جامعة عين شمس للنشر الدولي لأعوام ٢٠١٣ ، ٢٠١٤، ٢٠١٧، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١،٢٠٢٢ إلى جانب جائزة أفضل بحث عام ٢٠٢٠ .

مجلس جامعة عين شمس جامعة عين شمس عميد كلية الزراعة

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