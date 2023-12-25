زراعة عين شمس تعلن خبرا مهما بشأن امتحانات الترم الأول

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أن الكلية ملتزمة بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لافتًا ان الكلية سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول خلال ايام قليلة.

وأكد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، ان الامتحانات يتم تصحيحها بشكل يومي مؤكدا ان الامتحانات تجري بشكل البابل شيت .

واضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن نتيجة امتحانات الترم الاول لم تتاخر بعد انتهاء الامتحانات منوها ان الكلية سوف تعلن النتيجة خلال عشرة ايام بعد موعد الانتهاء من الامتحانات.



وكان قد كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، يوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر، الدكتور أحمد جلال ، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، تقديرا لجهوده المتميزة خلال تولي سيادته عمادة كلية الزراعة لفترتين متتاليتين من عام ٢٠١٧ حتى نوفمبر ٢٠٢٣ ، وتقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال العلوم الزراعية وجهوده الأكاديمية والإدارية والإشرافية المتعددة التى تولاها سيادته خلال مسيرته الجامعية والتى أدى فيها واجبه علي الوجه الأكمل، بحضور ا.د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعضو مجلس الجامعة ، ا.د احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الاسبق وعضو مجلس الجامعة.

شغل ا.د احمد جلال منصب مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٧ ، كما عمل كنائبًا لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد عام ٢٠١٢ ولمدة عامين ، كذلك شغل سيادته منصب وكيل كلية الزراعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة عام ٢٠١٦ ، ثم عميدا للكلية منذ عام ٢٠١٧ ولفترتين متتاليتين تقديرا لجهوده في تطوير الكلية.

ومن الجدير بالذكر حصول ا.د. احمد جلال على جوائز متعددة في البحث والنشر الدولي ، بالإضافة إلى إشرافه على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقيام سيادته باثراء المكتبة العلمية ب 15 مؤلف علمي قيم ، كما شغل سيادته عضوية لجان علمية ومنصات تقييم تعكس تفانيه في تطوير القطاعات العلمية والتعليمية.